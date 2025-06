Wimbledon anuncia premiação recorde; confira os valores

O Grand Slam britânico vai oferecer as maiores cifras de sua história, totalizando 53,5 milhões de libras, equivalente a US$ 72,3 milhões e R$ 401 milhões .

O valor total oferecido aos tenistas cresceu 3,5 milhões de libras , 7% maior do que foi desembolsado na edição de 2024. E é exatamente o dobro do que o torneio pagou há 10 anos.

— Estamos imensamente orgulhosos do fato de que, se você olhar 10 anos para trás, poderá ver o aumento ao longo desse período e 7% neste ano — disse Deborah Jevans, presidente do All England Club, entidade responsável pela gestão do torneio.