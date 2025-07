Wimbledon 2025: onde assistir ao Grand Slam britânico

O All England Lawn Tennis and Croquet Club em Wimbledon.

A disputa na grama de Wimbledon vai começar nesta segunda-feira (30). O terceiro Grand Slam da temporada é o mais tradicional do circuito de tênis e ocorre desde 1877, no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres.

Tanto as partidas deles quanto do restante do torneio são transmitidas no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e no streaming Disney+.