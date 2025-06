Wendell de Souza vence a 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre

Wendell de Souza com o troféu da Maratona de Porto Alegre.

O grande vencedor da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre é brasileiro. Neste domingo (8), Wendell Souza , de Mato Grosso, cruzou a linha de chegada, em frente ao Barra Shopping Sul, após 2h15min47s . Completaram o pódio Mulu Melsea, da Etiópia e o terceiro lugar ficou com Vestus Chebboi Chemjor, de Quênia.

Foi com emoção até o fim . No pelotão de elite praticamente desde a metade inicial da prova, Wendell teve como grandes adversários dois quenianos e dois etíopes.

— Eu comecei a acreditar que seria o quinto, depois o quarto, e nos últimos mil metros, eu pensei: essa galera aqui, entre os últimos 1,2 metro, me surpreendeu muito . Eu só ouvi os gritos da plateia, e falei: vou só seguir a partir do coração, desse grito . E graças a Deus deu certo.

Veja a chegada de Wendell de Souza

Desafio

Mesmo acostumando com as altas temperaturas em seu Estado, Wendell não demonstrou grandes dificuldades em encarar o vento e a umidade à beira do Guaíba na manhã deste domingo. Restando 12 dias para o inverno, Porto Alegre registrou uma temperatura entre 9°C e 13°C durante a prova.