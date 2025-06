"Vivo e faminto", diz Charles "Do Bronx" sobre luta que vale cinturão no UFC 317

Charles Do Bronx em ação contra o iraniano Beneil Dariush Jeff Bottari / Zuffa LLC/UFC/Divulgação

O "leão embaçado está de volta!".

Ex-campeão peso-leve do Ultimate, Charles "Do Bronx" Oliveira terá uma nova chance de ser o dono da divisão. Lesionado semanas antes da revanche contra Islam Makhachev, em 2023, ele esperou até este sábado (28) para poder lutar pelo título. Mas desta vez o rei dos leves é outro: Ilia Topuria, que está invicto na carreira com 16 vitórias em 16 combates.

Aos 35 anos, Charles é o maior finalizador da história da organização, com 16 no total, e o que mais venceu lutas pela via rápida (nocaute ou finalização), totalizando 20. Em sua última aparição no octógono, em novembro do ano passado, venceu Michael Chandler por decisão unânime.

Leia Mais Dana White anuncia aposentadoria de Jon Jones, campeão do UFC

Depois de finalizar a preparação para a luta contra Topuria, a lenda do UFC concedeu entrevista exclusiva para Zero Hora. Na conversa, o ex-campeão relembrou o recente encontro que teve com o adversário:

— Sempre que você me vê encontrando com alguém por aí, da minha parte, é sempre amigável. Ele (Topuria) me tratou super bem naquele momento. Agora ele anda falando coisas nas redes, mas essas coisas fazem parte da promoção da luta. — disse Do Bronx.

Ilia Topuria, o "El Matador" ou também "La Leyenda", chegou ao UFC em 2020. De lá pra cá vive uma ascensão absurda: oito lutas, oito vitórias, sendo seis por nocaute. Em outubro de 2024 venceu Max Holloway, imputando ao ex-campeão a primeira derrota por nocaute na carreira.

Conhecedor das suas qualidades, Charles elogia o rival:

— É um cara duríssimo. Se movimenta muito, tem um poder muito bom de mãos. Falam muito bem do jiu-jitsu dele. Mas todos sabem que não estou preocupado com o que ele pode levar, mas sim com o que posso fazer lá dentro do cage. — fala Do Bronx.

O retorno

Quase dois anos depois de sofrer um corte profundo no supercílio e sair fora da revanche contra Islam Makhachev, que era o campeão na época, Charles Oliveira promete dar tudo de si no octógono montado na lotada T-Mobile Arena: