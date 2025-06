Vivian Kiplagati é bicampeã da Maratona Internacional de Porto Alegre

Vivian Kiplagati, de Quênia, foi a vencedora entre as mulheres na 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre . Neste domingo (8), a queniana cruzou a linha de chegada, em frente do Barra Shopping Sul, após 2h37min15s da prova de 42km. Assim, se tornou bicampeã da competição — a primeira conquista foi na edição passada, em 2024.

A queniana conquistou o lugar mais alto do pódio com folga. Desde a largada, às 7h — no mesmo local da chegada, mas no sentido contrário —, ela encabeçou o pelotão do elite feminino.