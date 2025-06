Vitória Miranda se sagra campeã de Roland Garros em cadeira de rodas

O tênis brasileiro acumulou mais um título em Roland Garros nesta sexta-feira. Destaque nacional no Aberto da Austrália, em janeiro, Vitória Miranda voltou a brilhar em Grand Slam, desta vez no saibro de Paris, e levantou o troféu da chave juvenil de cadeira de rodas ao vencer na final a americana Sabina Czauz por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Aos 17 anos, Vitória já havia brilhado na quadra dura do Aberto da Austrália. Lá foi campeã de Grand Slam pela primeira vez na carreira, tanto na chave de simples quanto nas duplas. Em Paris, ela poderá repetir a dose dupla. Ainda nesta sexta, jogará a final de duplas ao lado da belga Luna Gryp.

Atual número 1 do mundo entre os juvenis, a brasileira foi vice-campeã no US Open do ano passado. Agora, terá a chance de fechar o Grand Slam: vencer todos os quatro grandes torneios do circuito numa mesma temporada. O próximo desafio será Wimbledon, em julho. E, no mês seguinte, será o torneio americano disputado em Nova York.