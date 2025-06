Vitória do Flamengo contra o Chelsea é destaque na imprensa internacional; veja a repercussão

Desempenho do Flamengo encantou o mundo, enquanto o Chelsea não foi poupado das críticas. FRANCK FIFE / AFP

A imponente vitória do Flamengo sobre o Chelsea, por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), repercutiu na imprensa internacional. O triunfo de virada encaminhou a vaga do clube carioca nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Olé, da Argentina, destacou: "Flamengo amassa o Chelesa". Já o britânico Daily Mail elogiou o "segundo tempo esplêndido" da equipe carioca, que marcou os três gols após o intervalo, com Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan.

Ainda na Inglaterra, o The Sun não poupou críticas ao desempenho do Chelsea. "Mundo de dor: Blues sofrem colapso ridículo no segundo tempo", destacou a publicação.

Na Espanha, o Marca enfatizou "outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu". De todos os confrontos entre clubes do Brasil e da Europa, ainda não houve vitória europeia.

Além do Flamengo ter vencido o Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG, atual campeão da Champions League. Palmeiras e Fluminense empataram contra Porto e Borussia Dortmund, respectivamente, tendo chances de vencer.

Outros dois jornais espanhóis destacaram o técnico Filipe Luis, que atuou pelo Atlético de Madrid quando jogador. O AS escreveu "Golpe de Filipe Luís no Mundial", enquanto o Mundo Deportivo destacou: "Filipe Luís ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz", mencionando a ligação do treinador com o clube inglês, onde ele também teve passagem quando jogava.