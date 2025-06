Vini Jr brilha e coloca Real Madrid nas oitavas da Copa de Clubes

Em noite inspirada do brasileiro Vinícius Júnior, Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 a 0 nesta quinta-feira (26), na Filadélfia, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo H.

Após sua melhor atuação nos Estados Unidos, coroada pelos gols de Vini (40'), Federico Valverde (45'+3) e do jovem Gonzalo García (84'), o time merengue lutará por uma vaga nas quartas de final contra a Juventus, segunda colocada do Grupo G, na próxima terça-feira, em Miami.

A equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso não sentiu a pressão do jogo, que poderia selar uma eliminação precoce em caso de empate ou derrota, e terminou a primeira fase com 7 pontos.

Quem terá que voltar para casa é o Salzburg. Apesar de começar a rodada na segunda posição, com 4 pontos, os austríacos perderam a vaga nas oitavas de final para o Al-Hilal (5 pontos), que em jogo simultâneo derrotou o Pachuca por 2 a 0.

- Valverde dita o ritmo -

Com chuva na Filadélfia, que sofreu uma onda de calor nos últimosdias, o Real Madrid apresentou uma versão próxima do estilo de Xabi Alonso: iniciativa, pressão, posse de bola e triangulações.

A torcida merengue, que lotou quase todos os 67.594 lugares do Lincoln Financial Field, reconheceu a reação da equipe após dois jogos com brilho sal (empate em 1 a 1 com o Al-Hilal e vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca).

Com Valverde ditando o ritmo, o time espanhol dominou a partida no primeiro tempo, mas teve apenas uma grande chance testar o goleiro Christian Zawieschitzky antes de Vini Jr fazer a diferença.

Foi exatamente após uma jogada coletiva que o uruguaio deixou Vini cara a cara com Zawieschitzky, que fez grande defesa com o pé esquerdo (7').

Minutos depois, Jude Bellingham lançou em profundidade e o brasileiro, cercado pela defesa austríaca, deixou o gigante Joane Gadou e bateu de esquerda para marcar seu primeiro gol na Copa de Clubes.

- Modric aclamado -

Vinícius Júnior teve grande atuação e deu sinais de que pode formar uma boa dupla com Gonzalo García, revelação de 21 anos que vem substituindo Kylian Mbappé, fora de mais um jogo depois de sofrer uma forte gastroenterite.

Vini também participou do segundo gol do Real Madrid, ao aproveitar bola mal afastada pelo Mamady Diambou entrar na área e ajeitar a bola para Valverde, que bateu firme de direita para balançar a rede de Zawieschitzky.

"Estou muito feliz com o jogo. Jogamos com tempo bom e em um bom campo, o que nos ajudou muito", disse Vini à plataforma DAZN após a vitória merengue.

Enquanto isso, o Salzburg praticamente não levava perigo até o início do segundo tempo, em duas tentativas de Adam Daghim, quando já sabia que o Al-Hilal vencia e estava se classificação para as oitavas.

Com a vitória garantida, a torcida do Real Madrid pediu a entrada de Luka Modric, que deixará o clube ao final da competição.

A entrada do camisa 10 croata, que recebeu a braçadeira de capitão de Valverde, deu mais ritmo à equipe, que passou a jogar de forma mais vertical, inclusive explorando contra-ataques, com Bellingham assumindo o protagonismo após a saída de Vini, que foi substituído por Rodrygo.

A transformação foi motivada pela postura do Salzburg, que se mostrou aguerrido, mas já sabia que não tinha condições de evitar a eliminação, antes mesmo de García fechar o placar com uma bela finalização por cima do goleiro.

- Escalações:

Salzburgo: Christian Zawieschitzky - Stefan Lainer (cap), Joane Gadou, Jacob Rasmussen, Frans Krätzig - Nene Dorgeles (Samson Baidoo 89'), Soumaila Diabate (Yorbe Vertessen 73'), Mamady Diambou (Maurits Kjaergaard 46'), Oscar Gloukh - Edmund Baidoo (Karim Onisiwo 89'), Petar Ratkov (Adam Daghim 46'). Técnico: Thomas Letsch.

Real Madrid: Thibaut Courtois - Aurélien Tchouameni, Antonio Rüdiger (Jacobo Ramón 67'), Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham (Brahim Díaz 82'), Federico Valverde (cap) (Dani Ceballos 74'), Arda Güler (Luka Modric 67'), Fran García - Gonzalo García, Vinícius Júnior (Rodrygo 67'). Técnico: Xabi Alonso.