Vídeo de influenciador que mostra mansão de Pelé com sinais de abandono volta a viralizar; família nega deterioração

Vídeo mostra antiga casa de Pelé em estado de deterioração. TikTok / @lucao.yt / Reprodução

Vídeos produzidos em 2024 que mostram uma mansão milionária deixada por Pelé, na Praia de Pernambuco, em Guarujá (SP), voltaram a viralizar nas redes sociais nos últimos dias. Os registros mostram o imóvel com sinais de abandono e diversos antigos itens de Pelé (veja abaixo).

As gravações foram feitas pelo influenciador digital Lucas Wesley, que entrou na residência e encontrou objetos pessoais do santista, como fotos, CDs, livros e pôsteres. Só no TikTok, o conteúdo já soma mais de 2,5 milhões de visualizações.

Pelé morreu aos 82 anos, devido a um câncer no cólon, em 2022. O imóvel foi o penúltimo lar antes de ele morar com a esposa, Márcia Aoki, no Jardim Acapulco, na mesma cidade.

"Indescrítivel"

O influenciador, de 24 anos, relatou que encontrou o portão da garagem entreaberto e permaneceu no interior do imóvel por cerca de uma hora e meia.

Segundo ele, ninguém respondeu aos chamados e, ao final da gravação, ele apenas encostou o portão.

— Conhecer esse lugar e ver de perto tudo aquilo que um dia pertenceu ao Pelé, de modo geral, é indescritível. Para quem é fã de futebol e conhece a história do Pelé, com certeza ficaria emocionado com tudo ali, assim como nós ficamos — afirmou o influenciador.

Lucas Wesley explicou que produz vídeos sobre locais abandonados desde 2016 e já tinha visto outros registros feitos por criadores de conteúdo no mesmo endereço.

Imóvel já foi alvo de furtos

Após a morte de Pelé, em dezembro de 2022, a casa perdeu funcionários e passou a ser alvo de furtos. Moradores da região relataram ao g1 que criminosos entraram na residência por meio das árvores do entorno e levaram fios de cobre.

A propriedade, que antes contava com um transformador exclusivo de energia, está atualmente sem luz.

Foi a penúltima moradia do Rei do Futebol antes de ele se mudar para um imóvel mais funcional no Jardim Acapulco, também no Guarujá, onde viveu com a esposa Márcia Aoki até os últimos dias de vida.

A casa ocupa um quarteirão inteiro e conta com piscina, quadra de tênis, campo de futebol e bar.

Registros guardados

No auge, o espaço também serviu de palco para festas e encontros com celebridades. Uma das imagens do acervo do jornal A Tribuna, de Santos, mostra o alemão Franz Beckenbauer, ídolo do Bayern de Munique e companheiro de Pelé no New York Cosmos, tomando sol na residência em 1980.

Outras fotos revelam momentos íntimos: Pelé com o lendário ataque do Santos dos anos 1960, e até em sessões de fisioterapia com a filha Flávia, após uma cirurgia no quadril feita em 2012. O cachorro Sombra, presente dado por Faustão ao Rei, também aparece em registros.

Família nega abandono

O advogado de Edinho, filho de Pelé e responsável pela administração dos bens deixados pelo ex-jogador, negou que a casa esteja abandonada.

Segundo Augusto Miglioli, o imóvel íntegra o espólio do Rei do Futebol e está sob gestão regular.

— As pessoas que entraram na casa sem autorização serão responsabilizadas civil e criminalmente — declarou o advogado ao g1.

A mansão também serviu de cenário para gravações recentes, como o documentário Pelé, da Netflix, lançado em 2021. Segundo vizinhos, mesmo após a mudança para o Jardim Acapulco, o ex-jogador ainda usava a antiga residência para entrevistas e compromissos públicos.