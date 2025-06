Victoria Barros é a única brasileira a vencer na chave juvenil de Roland Garros

Victoria é a número 25 do ranking juvenil. Luiz Candido / Divulgação/CBT

A potiguar Victoria Barros garantiu o Brasil nas oitavas de final do torneio juvenil de Roland Garros. Nesta segunda-feira (2), ela venceu a tcheca Jana Kovackova, cabeça de chave número 7 e 12ª do ranking mundial da categoria, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3 em 1h34min de partida.

Com o resultado, a tenista de 15 anos e 25 do mundo voltará a disputar a terceira rodada de um Grand Slam assim como ocorreu no Australian Open, em janeiro.

Treinada pelo francês Patrick Mouratoglou, que já trabalhou com Serena Williams, a brasileira vai encarar a estadunidense Julieta Pareja, nona favorita e 14ª da classificação mundial, que eliminou a alemã Eva Bennemann por 6/2 e 6/3.

Pareja, de 16 anos, já disputa torneios profissionais e no ano passado ganhou duas rodadas no qualifying do US Open. Também na temporada passada, ela venceu um W 15 em Rancho Santa Fe e foi à final de um W35 em Bakersfield. ambos nos nos Estados Unidos.

Naná Silva, Pietra Rívoli e Guto Miguel são eliminados

Pietra foi eliminada em simples e duplas. Recreio da Juventude / Divulgação

A paulista Nauhany Silva, que se classificou para a chave principal depois de vencer dois jogos no qualifying, foi eliminada na segunda rodada. Com parciais de 7/6(5) e 6/2, ela perdeu para a búlgara Rositsa Dencheva, de 18 anos e 43ª do mundo. Nas oitavas, ela vai enfrentar a lituana Laima Vladson.

Campeã do Roland Garros Junior Series, em São Paulo, a gaúcha Pietra Rívoli (121ª)foi derrotada pela francesa Ksenia Efremova, de 16 anos e 66ª na classificação juvenil. Com parciais de 6/4 e 6/1, a tenista da casa garantiu vaga na segunda rodada, onde enfrentará a britânica Hannah Klugman, oitava na lista de favoritas.

Na chave masculina, o goiano Guto Miguel (38º) foi batido pelo francês Pierre Antoine Faut, convidado da organização, que marcou um duplo 6/4 para avançar para a segunda fase, onde desafiará o oitavo cabeça de chave, o alemão Max Schönhaus.

Guto Miguel se recupera nas duplas

Eliminado em simples, Guto Miguel voltou à quadra para a primeira rodada nas duplas. Formando parceria com o russo Timofei Derepasko, ele venceu o compatriota Pedro Chabalgoity e o romeno Ștefan Haiţă, por 6/2 e 6/1, e está nas oitavas de final.

Os próximos adversários de Guto e Haiţă serão o romeno Yannick Alexandrescou e o japonês Ryo Tabata, cabeças de chave 4.

Nas duplas femininas, Pietra Rívoli e a canadense Nadia Lagaev foram derrotadas pelas francesas Ophélie Boullay e Cindy Langlais, que marcaram 6/3 e 6/1.

E na chave feminina, Naná Silva e a búlgara Rositsa Dencheva voltaram a se enfrentar nas duplas e mais uma vez a europeia levou vantagem. Ela e a compatriota Elizara Yaneva venceram Naná e a argentina Sol Larraya por 7/5 e 6/3.

Victoria Barros ainda irá estrear nas duplas. Ela e a sérvia Teodora Kostovic são as cabeças de chave número 4 e irão jogar contra Ksenia Efremova e a belga Jeline Vandromme.