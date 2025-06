Venezuela vence Bolívia (2-0) em casa e acirra briga nas Eliminatórias da Copa de 2026

A Venezuela derrotou a Bolívia por 2 a 0 nesta sexta-feira (6), em casa, na cidade de Maturín, e consolidou assim sua vantagem sobre uma concorrente direto na briga pela sétima vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A dona da casa abriu o placar com um desastroso gol contra de Héctor Cuéllar, cinco minutos após o apito inicial.

E num cerco constante, com o artilheiro Salomón Rondón tabelando com Jefferson Savarino, veio o segundo gol. Rondón chutou de pé esquerdo do meio da área, rente à trave esquerda (30').