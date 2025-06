Venda de ingressos para público geral do jogo da NFL no Brasil abre nesta quinta

A pré-venda dos ingressos para o jogo da NFL no Brasil foi um sucesso. As entradas disponíveis esgotaram em duas horas. Nesta quinta-feira (12), a partir das 10h, abre a venda para o público geral que deseja assistir, na Arena do Corinthians, em São Paulo, no dia 5 de setembro, o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.