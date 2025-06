Vencedor do Desafio Gaúcho na Maratona de Porto Alegre afirma: "Eu gosto é de correr"

Picarelli foi bicampeão da prova. Lisiane Vargas / Arquivo Pessoal/Gabriel Picarelli

Você já pensou em correr pouco mais de 63km em um período de 48h? Foi o que Gabriel Picarelli, 38 anos e natural de Porto Alegre, fez no último final de semana durante a 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre.

No sábado (7), completou a meia-maratona (21,097km) em 1h10min37s. No domingo (8), fez a maratona (45,195km) em 2h31min02s. Somando as duas provas (3h41min39s), tornou-se bicampeão do Desafio Gaúcho, promovido pela organização.

— Fisicamente, eu não tinha dor alguma. A emoção que eu tava era surreal. Por ter corrido com tanta gente, com energia, não senti dor alguma. Não dá para explicar. Emoção, alegria, vontade de chorar e de sorrir. Anestesiado. Eu gosto é de correr. É minha paixão — revelou em entrevista à Zero Hora.

Corredor desde os 18 anos, o gaúcho começou correndo distâncias mais curtas, como 800m. Sua primeira maratona foi apenas em 2014, quase 10 anos depois de começar.

— É uma evolução. É um processo natural. Já corro há 20 anos. Sou formado em educação física e quando eu me formei, comecei a me dedicar mais aos treinos. Sempre me destacava nas provas. Eu levei quatro anos para fazer a minha primeira meia e mais dois para a maratona. Corrida sempre foi a base dos esportes — completou.

Mas quem acha que os 63km já são suficientes para cansar, Picarelli já cometeu "loucuras" bem maiores. Em 2017, fez a Ultramaratona do Extremo Sul, entre a Barra do Chuí e a Praia do Cassino. O trajeto tem 230km e o gaúcho foi campeão, fazendo a distância em quase 25h.

— Durante o percurso tem quatro pontos de abastecimento. Além das refeições nas paradas, tu corre com uma mochila. Lembro que levei sanduíche, barra de chocolate, batata, salgadinho. É maluco, cheguei a delirar algumas vezes e ver algumas miragens — finalizou.

Preparação

Já habituado a realizar provas de longas distâncias, Picarelli afirma que mantém uma preparação que conta, além dos já habituais treinos, com o aumento da ingestão de alimentos.