Velório de Ruy Carlos Ostermann reúne amigos, familiares e admiradores  na Assembleia Legislativa

Neste sábado (28), ocorreu, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, o velório do jornalista Ruy Carlos Ostermann . Chamado carinhosamente de "Professor", Ruy faleceu na noite de sexta-feira (27), aos 90 anos.

Em cerimônia realizada durante o dia, homenagens foram feitas em memória à trajetória do jornalista nas mais diferentes áreas por onde atuou ao longo dos anos.

Cristiane , uma das filhas do professor, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha durante a cerimônia e fez diversos elogios à figura de Ruy Carlos Ostermann como pai :

— Ser filha do Ruy é um privilégio. Como ele era em casa? Um pai. Um pai atento, um pai cúmplice, um pai que sempre deu força para tudo o que queríamos fazer. Um pai perfeito .

Cristiane ainda fez questão de ressaltar que o pai era, na intimidade, o que se mostrava no ar: um homem educado, jamais grosseiro ou irritado.

— Muito brabo eu nunca vi, nem na minha adolescência quando eu aprontava — contou, com um sorriso no rosto. — O pai sempre foi da conversa. E esse, provavelmente, foi o maior aprendizado que ele me deixou — completou.