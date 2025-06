Despedida de Ruy Carlos Ostermann é marcada por reverência à trajetória e à personalidade do ícone do jornalismo

Como alunos que perdem o seu mestre, dezenas de amigos e admiradores passaram, neste sábado (28), pela Assembleia Legislativa para reverenciar a trajetória de Ruy Carlos Ostermann e transmitir conforto aos familiares do professor, jornalista, cronista, comentarista, escritor e político.

No Salão Nobre da Assembleia, onde o corpo foi velado até o fim da tarde, amigos e familiares se encontraram para reconstruir as lembranças de um homem gentil com as palavras, com os filhos, com os entrevistados, com o mundo.

— Ser filha do Ruy é um privilégio. Como ele era em casa? Um pai atento, um pai cúmplice, um pai que sempre deu força para tudo o que queríamos fazer. Um pai perfeito. Muito brabo eu nunca o vi, nem na minha adolescência, quando eu aprontava. O pai sempre foi da conversa. E esse, provavelmente, foi o maior aprendizado que ele me deixou — contou a filha Cristiane Ostermann.

Ruy era capaz de adicionar um componente mágico ao rádio e ao futebol, como lembra o escritor Luiz Coronel. Além da experiência do jogo em si, os admiradores do Professor esperavam pela crônica que dava novos contornos ao espetáculo.

— Tu assistia ao jogo e depois assistia ao Ruy retransmitir o jogo com a sua visão mágica, com a sua visão rica, com a sua visão inteligente. Era o mestre de todos os homens e mulheres de comunicação — resumiu Coronel.

O segredo de Ruy, calcula Coronel, era compreender a alma humana:

— O Ruy era um filósofo, e a filosofia não é a fuga da realidade, ao contrário, é o confronto com a realidade mais profunda da alma humana. O Ruy não era um hóspede, era um morador na alma humana. Ele conhecia a filosofia e tinha a capacidade de trazer o douto conhecimento para o cotidiano, para os jogadores, para as torcidas, para o homem comum do povo, e todos paravam para ouvir o professor.

Biógrafo do Ruy e também comentarista esportivo, o jornalista Carlos Guimarães lembra que o Professor transformou o comentário futebolístico no país ao incluir na análise elementos técnicos até então ignorados.

— O legado é único. Eu digo que o Ruy tem duas contribuições: estética e instrumental. O Ruy inventa a planilha do comentarista. Antes, o comentarista via o jogo e o que ele assistia, ele falava, no juízo de valor. O Ruy coloca, numa planilha, os acontecimentos do jogo. Chutes a gol, defesas, escanteios, impedimentos. E isso embasa a análise. E hoje todo mundo usa isso, inclusive os modernos softwares de análise de desempenho. A análise de futebol é praticamente inventada por Ruy ainda nos anos 60 — disse Guimarães.

Ruy foi velado no Salão Julio de Castilhos, que dá acesso ao Plenário da Assembleia Legislativa, onde ele distribuiu palavras na década de 1980 na condição de deputado estadual. Ele conquistou o cargo duas vezes, em 1982 e 1986, pelo PMDB.

— Uma figura humana de um valor inestimável. A gente vai tendo uma certa idade e vai ficando com um subsolo enriquecido pela convivência com pessoas como o Ruy. Então o Ruy, tanto como um jornalista, um comunicador, um professor, um secretário de governo, vai ficar na memória da gente como um sábio. Sabia viver, conviver, compartilhar — disse o ex-governador Olivio Dutra (PT), na saída do velório.

Presente no velório, o ex-governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori relembrou os primeiros passos na Assembleia Legislativo junto ao professor. Descreveu Ruy como das grandes figuras e pensadores que viam a política de forma diferente, com formação política, cultural e filosófica elevada.

— Na época, a luta era diferente, o trabalho era diferente, mas o Ruy, além do esporte, do futebol, de tudo, acho que deixou uma marca da intelectualidade. E pessoalmente e culturalmente, é digno de todas as ocasiões por postura, por firmeza, por convicção. Tenho muita satisfação de ter participado dessa época junto com figuras como ele. Fizemos a Constituição Nova do Estado do Rio Grande do Sul, e o Ruy tinha mais uma coisa: ele era corajoso, de posições firmes, e destacadamente não era oportunista — recordou.

Ao partir aos 90 anos, nesta sexta-feira (27), Ruy deixou os filhos Cristiane, Fernanda e Felipe, cinco netos e incontáveis alunos.

— O Ruy dignificou o futebol, dignificou o rádio, e isso estimula as pessoas a seguirem este caminho. Sei de muita gente que foi para departamentos esportivos por admiração ao Ruy. Ele realmente foi um professor, não é por acaso que tinha esse apelido — recordou o jornalista Lasier Martins.

Ruy, lembra a jornalista Tânia Carvalho, estava na prateleira dos grandes cronistas nacionais, ao lado de Nelson Rodrigues e Armando Nogueira.

— A sala de aula está sem professor agora — resumiu Tânia.