Vélez Camaquã sai na frente, mas perde para o Esporte Futuro em casa pela Liga Nacional de Futsal

Ricardo Weschenfelder / ASCOM Vélez Camaquã

O Vélez Camaquã foi derrotado em casa, em jogo da 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). No Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, o Alviazul perdeu por 4 a 2 para o Esporte Futuro e foi ultrapassado pelo time paulista na tabela.

De momento, o clube gaúcho ocupa a 10ª colocação, mas pode perder posições no decorrer da rodada. Nesta quinta-feira (3), o Vélez Camaquã enfrenta o Minas, fora de casa, pela 11ª rodada.

Os gols

No primeiro tempo, a equipe gaúcha fez valer o apoio do torcedor, que costuma comparecer em bom público. Com 7min17s, Gui Santos recebeu no lado direito, passou pelo marcador com um drible com os dois pés e tocou para Foguinho, que estava dentro da área. O jogador só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes: 1 a 0.

A reação do Esporte Futuro veio no segundo tempo. Com 4min7s, os donos da casa erraram passe na quadra de defesa. Após cruzamento rasteiro na área, Renatinho finalizou e empatou: 1 a 1.

Quase dois minutos depois, novamente após cruzamento do lado direito, Gabriel de Oliveira chutou rasteiro e virou o placar. O terceiro gol dos visitantes saiu aos 12 minutos, quando Victor achou belo lançamento para Leozinho. Dentro da área, o jogador tocou de primeira e abriu 3 a 1.

Atrás no placar, o Vélez Camaquã trouxe à quadra o goleiro-linha. Com mais jogadores na quadra de ataque, o time chegou a descontar. Após troca de passes, Guilherme finalizou de fora da área e fez o segundo gol do Alviazul. Este foi o quinto gol do jogador, que assumiu a artilharia do time na competição.