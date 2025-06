Veja o mapa interativo com os estádios que receberão os jogos do Mundial de Clubes 2025

Quando o Inter Miami , de Messi e Suárez, entrar em campo para enfrentar o time egípcio Al Ahly FC, no próximo sábado (14), será dado início ao esperado Mundial de Clubes da Fifa 2025, nos Estados Unidos.

O palco da primeira disputa é o Hard Rock Stadium , em Miami, na Flórida. Além desse, outros 11 estádios serão sedes dos 63 jogos previstos no torneio, envolvendo 32 clubes .

Zero Hora preparou este infográfico interativo, que mostra a localização, as imagens, as informações gerais e a lista de jogos que ocorrerão em cada estádio. Confira: