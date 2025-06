Veja as contas que o Brasil faz para se classificar à Copa do Mundo ainda nesta Data Fifa

Apesar da frustração com o empate na estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, a equipe ainda pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026 ainda nesta Data Fifa, na 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O Brasil ficou com 22 pontos, na quarta colocação, após o empate sem gols com o Equador. A 15ª rodada ainda será finalizada nesta sexta-feira. A Colômbia recebe o Peru às 17h30 (de Brasília). E a Bolívia visita a Venezuela, às 19h.

Nesse cenário, o Brasil chegaria a 25 pontos. A Venezuela teria 16 (podendo chegar a 22). E a Bolívia, ao menos, 15 (podendo chegar a 24). Isso garantiria o time brasileiro entre os seis primeiros, já com vaga direta.

Caso a Venezuela vença a Bolívia, a equipe venezuelana pode chegar a 27 pontos ao fim das Eliminatórias. Já os bolivianos teriam potencial máximo de 23. Esse cenário faz com que uma vitória do Brasil já o garanta, no mínimo, na repescagem (em sétimo).