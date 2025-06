Uruguai vence Venezuela (2-0) em casa e fica mais perto da Copa de 2026

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa se recuperou da crise com uma vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela nesta terça-feira (10) em Montevidéu, pela antepenúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Celeste', prejudicada pelas ausências de Federico Valverde e Darwin Núñez, ganhou fôlego após uma sequência ruim de quatro jogos consecutivos sem vencer e praticamente se classificou para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

No Estádio Centenário, o atacante Rodrigo Aguirre, abriu o placar na reta final do primeiro tempo (43') desviando de cabeça um escanteio cobrado por Maxi Araujo.

No início da segunda etapa (47') o craque do Flamengo Giorgian de Arrascaeta ampliou com um disparo da entrada da área.

O Uruguai ganhou força com o retorno de Rodrigo Bentancur, meia do Tottenham que ficou de fora da derrota de quinta-feira passada para o Paraguai devido a uma suspensão. Sua ordem no meio de campo consolidou a melhora do ataque da Celeste.

A equipe optou por manter o controle do jogo e deixar os minutos passarem para comemorar uma vitória que o coloca perto de se classificar para sua quinta Copa do Mundo consecutiva e a sexta do século.

Enquanto aguardam a conclusão da décima sexta rodada, os uruguaios podem terminar em terceiro lugar com 24 pontos e praticamente assegurarem a vaga na Copa do Mundo graças ao baixo saldo de gols dos venezuelanos (-4).

A 'Vinotinto' vê a classificação direta cada vez mais distante. A vaga na repescagem, concedida à equipe que terminar em sétimo lugar entre as dez seleções, essa sim parece destinada à Venezuela (18 pontos), a única da América do Sul que nunca participou de uma Copa do Mundo.

Mas a equipe comandada pelo argentino Fernando Batista terá dificuldades: visitará a líder e classificada Argentina e jogará em casa contra a Colômbia.

Já a seleção de Bielsa buscará a classificação oficial - mesmo que perca os dois jogos - na última rodada dupla de setembro, quando enfrentará os lanternas Peru e Chile.

Escalações:

Uruguai: Santiago Mele - Nahitán Nández (Guillermo Varela, 86'), Ronald Araújo, José Giménez, Mathías Olivera - Rodrigo Bentancur (Sebastían Cáceres, 79'), Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta (Nicolas Fonseca, 87') - Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu (Alexander González, 76), Miguel Zarate, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi - Jose Andres Martinez (Telasco Segovia, 58'), Cristian Cásseres Jr (Eduard Bello, 46'), Yangel Herrera - David Martinez (Jefferson Savarino, 58'), José Salomón Rondón, Yeferson Soteldo (Jhonder Cadiz, 46'). Técnico: Fernando Batista.