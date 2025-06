"Um intérprete sensível do esporte e da sociedade": Eduardo Leite lamenta a morte Ruy Carlos Ostermann

Ruy Carlos Ostermann na Copa do Mundo de 1986, no México. Adolfo / Agencia RBS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou a morte de Ruy Carlos Ostermann, aos 90 anos, na noite desta sexta-feira (27), a quem definiu como "mestre no uso da palavra".

"Ruy Carlos Ostermann foi mais do que um comentarista brilhante. Foi um mestre no uso da palavra, um intérprete sensível do esporte e da sociedade. O Rio Grande do Sul se despede de um pensador raro, cuja inteligência seguirá nos inspirando. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos", escreveu Leite na rede social X.

O Professor, o homem que revolucionou a crônica esportiva no Rio Grande do Sul, deixa os filhos Cristiane, Fernanda e Felipe e cinco netos. Sua esposa, Nilce, morreu em 2021, após 58 anos de casamento.

Ícone do jornalismo gaúcho

Nascido em São Leopoldo, em 26 de setembro de 1934, Ostermann começou sua carreira no Jornalismo em 1962, quando ingressou na Caldas Júnior, onde se destacou na Rádio Guaíba e nos jornais Folha da Tarde Esportiva, Folha da Tarde e Folha da Manhã.

A partir de 1978, ingressou no Grupo RBS e logo assumiu o posto de principal comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e de colunista da Zero Hora. Em paralelo, estudava Filosofia e depois passou a ser professor na UFRGS, o que o levou a ser conhecido como Professor, apelido que carregou para o resto da vida.

Antes do Jornalismo e da Filosofia, no entanto, Ruy já era ligado aos esportes. Foi jogador dos times juvenis do Nacional e do Aimoré, ambos de São Leopoldo, e depois teve uma carreira vitoriosa no basquete, esporte em que chegou a defender a seleção gaúcha.

A partir do momento em que sentou em uma redação pela primeira vez, usou a experiência adquirida nas quadras e campos aos estudos filosóficos e criou um estilo único de analisar o futebol. E fez isso de maneira pioneira, contribuindo para uma nova maneira de enxergar o esporte, como um universo a ser explorado.

Ruy Carlos Ostermann, o Ruy de Todas as Copas, esteve em todos os Mundiais entre 1966, na Inglaterra, e em 2014, no Brasil. Foi a voz principal dos títulos históricos de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira, e com suas colunas escreveu a história de diversos outros episódios marcantes do esporte mundial. Além disso, militou em outras áreas do Jornalismo, principalmente com o Encontros com o Professor, programa de entrevistas e debates que foi realizado por 10 anos.