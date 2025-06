UFC 317: Charles Do Bronx é nocauteado por Topuria e Pantoja mantém cinturão 

Do Bronx (dir.) foi nocauteado no primeiro assalto. Ian Maule / AFP

O Brasil viveu uma noite de extremos no UFC 317, realizado na madrugada de domingo (29), na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Na luta principal, Charles Do Bronx foi brutalmente nocauteado por Ilia Topuria ainda no primeiro round, vendo o adversário erguer o cinturão peso-leve.

Já no segundo embate mais importante, Alexandre Pantoja manteve o título dos moscas com uma atuação dominante ao finalizar Kai Kara-France no terceiro assalto.

Velocidade

A luta entre Charles e Topuria começou em ritmo acelerado, com ambos buscando o nocaute, mas bastou menos de um round para que Topuria encontrasse o golpe perfeito: um potente cruzado no queixo de Charles, que desabou praticamente inconsciente.

Antes da interrupção do árbitro, o espanhol ainda conectou mais golpes para selar o nocaute brutal e iniciar sua nova era na organização.

Ainda no octógono, Topuria foi colocado frente a frente com seu possível próximo desafiante, Paddy Pimblett. Com a vitória, ele passou a integrar o seleto grupo de campeões em duas categorias diferentes na história do UFC — o espanhol já havia conquistado o cinturão dos penas.

Brasileiro vence

Se Charles foi surpreendido, Alexandre Pantoja tratou de reacender a chama verde e amarela com mais uma performance de gala. Diante de Kai Kara-France, o brasileiro mostrou por que é o dono do cinturão peso-mosca desde 2023 e dominou completamente o combate até finalizar o rival com um mata-leão no terceiro round.

A estratégia foi clara desde o início: controlar Kara-France para impor o jogo de chão. Pantoja dominou e frustrou qualquer tentativa de reação do adversário. O ritmo imposto pelo campeão foi sufocante e o resultado era uma questão de tempo.

No terceiro assalto, veio a finalização que levantou o público na T-Mobile Arena. Após conquistar uma nova queda, o brasileiro rapidamente tomou as costas do rival e encaixou o mata-leão. Kara-France resistiu o quanto pôde, mas foi forçado a bater. Essa foi a quarta defesa bem-sucedida de cinturão e a 12ª finalização na carreira de Pantoja.

E o seu próximo desafiante já tem nome: Joshua Van. Vencedor do confronto contra Brandon Royval, ele subiu ao octógono após a vitória de Pantoja.

— É um grande campeão, mas nunca lutou contra Joshua Van — declarou.

Prontamente, o brasileiro confirmou o desafio:

— É um cara muito humilde, ele merece lutar pelo título na próxima.

Confira os resultados do UFC 317:

Card Principal

Ilia Topuria venceu Charles Do Bronx por nocaute aos 2min27 do 1º round

Alexandre Pantoja venceu Kai Kara-France por finalização (mata-leão) aos 1min55 do 3º round

Joshua Van venceu Brandon Royval por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Beneil Dariush venceu Renato Moicano por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Card Preliminar