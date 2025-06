Palmer (centro) foi um dos principais nomes do Chelsea na temporada. GLYN KIRK / AFP

O terceiro dia de Mundial de Clubes nos Estados Unidos terá três partidas, com apenas um brasileiro entrando em campo.

O Flamengo será o representante do país. Os cariocas enfrentam o Esperance da Tunísia às 22h na Filadélfia.

Antes, dois jogos com europeus envolvidos. Primeiro, o Chelsea enfrenta o Los Angeles FC em Atlanta, às 16h. Depois, o Benfica duela contra o Boca Juniors, em Miami, às 19h.

Pensando nisso, Zero Hora separou três craques para ficar de olho no terceiro dia do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira. Veja abaixo.

Cole Palmer (Chelsea)

Cria da base do Manchester City, o inglês de 23 anos trocou os citizens por Londres na temporada 2023/2024. Desde então nos Blues, o meia-atacante tornou-se um dos principais nomes do Chelsea dentro de campo.

Na última temporada europeia, atuou 46 vezes pela equipe inglesa, marcando 15 gols e 11 assistências. Deve dar trabalho para o time que jogar contra no Mundial.

Arrascaeta (Flamengo)

Uruguaio é o camisa 10 do Fla desde o começo do ano. Paula Reis / Flamengo

No Brasil desde 2015 e no Flamengo desde 2019, o uruguaio já conquistou seu espaço no coração dos flamenguistas.

Camisa 10 do rubro-negro após a saída de Gabigol, o meia é uma das referências técnicas do Fla, marcando gols e dando assistências para os seus companheiros.

Em 2025, já são 12 gols e seis assistências com a camisa do time carioca. Ele é, inclusive, artilheiro do Brasileirão.

Di María (Benfica)

Patricia de Melo Moreira / AFP

Campeão mundial com a Argentina em 2022, o atacante fará sua última competição com a camisa do time português. Após o Mundial, voltará ao Rosario Central, clube que o revelou na América do Sul.