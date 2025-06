Três craques para ficar de olho no primeiro dia do Mundial de Clubes

Messi e Suárez são destaques no Inter Miami Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Mundial de Clubes começa neste sábado (14) com um dos maiores jogadores da história em campo: Lionel Messi. O Inter Miami, time do argentino, encara o Al-Ahly, a partir das 21h, em Miami, nos Estados Unidos.

Este é só o primeiro dia do torneio, que reúne algumas das melhores equipes do mundo e, por óbvio, conta com diversos jogadores de destaque.

Pensando nisso, Zero Hora separou três craques para ficar de olho na abertura do Mundial de Clubes, neste sábado. Veja abaixo.

Lionel Messi (Inter Miami)

Craque argentino é a a grande estrela do Inter Miami, aos 37 anos. Chris Arjoon / AFP

Dispensa apresentações. Com 45 títulos na carreira e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa sete vezes, Lionel Messi é a grande estrela do Inter Miami, aos 37 anos. Neste ano, já soma 21 participações em gols em 20 jogos.

Com a sua aposentadoria cada vez mais próxima, essa pode ser a última grande competição disputada pelo craque argentino. Por isso, resta aos seus fãs e demais espectadores desfrutar os últimos momentos de uma lenda em campo.

Luis Suárez (Inter Miami)

Em 2025, uruguaio já são oito gols e 10 assistências em 21 jogos. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Situação parecida com a do argentino vive o "Pistoleiro Uruguaio". Histórico parceiro de Messi e multicampeão, Luis Suárez está com 38 anos e já encaminha sua aposentadoria.

Mesmo assim, segue sendo um dos destaques do Inter Miami. Em 2025, já são oito gols e 10 assistências em 21 jogos. Com isso desfrutar os últimos momentos de Suárez em uma grande competição, ao lado de Lionel Messi, é praticamente obrigação para quem gosta de futebol.

Wessam Abou Ali (Al-Ahly)

Palestino é a grande esperança de gols do time egípcio. Al-Ahly / Instagram / Reprodução

Não é só do lado do Inter Miami que é possível observar grandes jogadores na estreia da competição intercontinental. Menos badalado que os astros do time norte-americano, Wessam Abou Ali é um dos grandes destaques do Al-Ahly.

Com uma história de superação, quatro anos após sofrer mal súbito em campo, o atacante palestino é a grande esperança no ataque da equipe egípcia. Neste ano, tem média de um gol a cada dois jogos: são 16 em 32.