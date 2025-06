"Traz a qualificação profissional junto com o lado humano", diz Tite sobre Ruy Carlos Ostermann

Ruy esteve em todos os Mundiais entre 1966, na Inglaterra, e em 2014, no Brasil. Na foto, a Copa de 1982. Telmo Cúrcio da Silva / Agencia RBS

Treinador da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Tite lamentou a morte de Ruy Carlos Ostermann e relembrou os conselhos recebidos do Professor, como era conhecido. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o técnico lembrou a convivência e as conversas que teve com o comentarista.

Antes de disputar a sua primeira Copa do Mundo, Tite buscou Ruy para conversar sobre o ambiente da competição. Presente em todos os Mundiais entre 1966, na Inglaterra, e em 2014, no Brasil, o Professor também escreveu livro sobre a conquista do Penta.

— Eu tinha o interesse da busca de informações do que era uma Copa do Mundo, o que ali se transmitia, o que ali passava, o que transcendia o jogo de futebol. E eu lembro perfeitamente que ele colocou para mim: na Copa do Mundo tudo que tem de mais bonito, de mais rico que tu tens interior, em termos competitivos, vai aflorar. E tudo que de ruim, de mal, de escuro, também vai. Então te prepare, que ali é o máximo da competitividade — relatou Tite.

A conversa ilustra uma característica de Ruy que Tite valoriza: a humanidade. O treinador destaca que o Professor conseguia balancear isso com o profissionalismo, o que resultava em posicionamentos coerentes.

— Ele traz a qualificação profissional junto com o lado humano, junto com a ética. E no momento que a gente está, do branco e do preto, ele mostra que o cinza acontece. Ele é muito respeitado — afirmou o treinador.

Enquanto comentarista, Ruy, naturalmente, criticou e elogiou o trabalho de Tite ao longo do tempo. Mesmo nestes momentos, diz o treinador, o Professor mantinha a cordialidade.

— Sei que havia críticas ou elogios, como todos os profissionais têm, porém, aí ele fazia questão de ler, porque isso ia te dar uma luz, um outro enfoque que poderia te tornar melhor. E não ia ser uma crítica depreciativa, não ia ser uma crítica desrespeitosa.

Diante disso, Tite destaca a contribuição de Ruy para o futebol de modo geral, por meio das análises táticas e filosóficas que auxiliam a compreender o esporte: