Torcida organizada do Inter Miami não deve comparecer a jogo contra Palmeiras no Mundial; entenda o motivo

Torcida "La Barra" é composta, principalmente, por imigrantes. Paul Ellis / AFP

Na partida entre Inter Miami e Palmeiras nesta segunda-feira (23), às 22h, quem vai se sentir em casa são os brasileiros. Segundo coluna de Paulo Vinicius Coelho (PVC) no UOL, a torcida do time norte-americano está descontente com a postura da diretoria do clube e promove um boicote.

O motivo da insatisfação é a falta de apoio para que a organizada compareça aos jogos.

— Nos ofereceram apenas 70 ingressos, e somos perto de mil pessoas. Ou vamos todos, ou não vai ninguém. Quem quiser ir, que entre sozinho — disse o líder do movimento, conhecido como JC.

Os torcedores que quiserem ir ao jogo estão liberados, mas não haverá a mobilização de camisetas, instrumentos e faixas.

A "La Barra", como é conhecida a torcida, é composta, principalmente, por imigrantes e tem inspiração nas barras argentinas. No país sul-americano, no entanto, as organizadas recebem apoio financeiro dos clubes para participarem dos jogos.

A revolta dos torcedores começou no dia da abertura do Mundial. Para a partida contra o Al Ahly, o clube também ofereceu poucos ingressos para os integrantes da barra.