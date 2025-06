Torcida faz festa antes do embarque do Botafogo para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos

O Botafogo está no Grupo B da competição, ao lado de Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. A estreia do time será no domingo, contra o Sounders, no Estádio Lumen Field, em Seattle. Apenas a estreia do Botafogo será fora de Los Angeles. A partida contra o PSG, campeão da Liga dos Campeões, no dia 19, será no estádio Rose Bowl, mesmo local do confronto com Atlético de Madrid no dia 23.