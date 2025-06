Torcida do Fluminense cria “embaixada” em Nova York e exalta Renato: "Deu nó nos alemães"

A torcida do Fluminense criou uma espécie de "embaixada" na ilha de Manhattan durante o Mundial de Clubes. Em frente ao icônico Empire State, um dos cartões-postais de Nova York, um bar funciona como QG da torcida tricolor no período que marca os dois jogos do time de Renato Portaluppi na região de Nova York e Nova Jersey.

O ídolo gremista, aliás, está com o moral elevado com os tricolores cariocas.

— O Renato Gaúcho é espetacular, né? Ele deu um nó nos alemães (do Borussia Dortmund, adversário no primeiro jogo). É o nosso gaúcho carioca, que gosta de futevôlei e tomar chope — exalta o empresário Alexandre de Mello, 34 anos, que preside a torcida organizada New York Flu e é o idealizador do espaço.

Exclusivo para tricolores

Com bandeiras verdes e grenás nas paredes, música ao vivo, eventos diários e entrada exclusiva para torcedores do Fluminense, o bar Legends foi cedido aos tricolores entre os dias 17 e 21 de junho, período que marca os dois jogos da equipe carioca no Estádio Met Life, situado a 15 quilômetros dali.

— É um ponto de apoio para quem está sozinho em Nova York e quer se sentir no Maracanã. Aqui o pessoal toma cerveja, conversa, troca dicas turísticas. Estamos vivendo o Mundial juntos. É um sonho, o Fluminense na nossa casa. O objetivo nosso é matar a saudade do Maracanã — explica Alexandre, que é carioca, mas mora em Nova York há 17 anos.

A programação especial desta semana inclui presenças de ícones do clube, como Felipe Melo, Thiago Neves e Marcão, além de samba ao vivo, DJs e encontros pré e pós-jogo com a torcida organizada.

— A agenda do bar gira em torno da agenda do Fluminense. A gente já vem aqui em todos os jogos durante o ano, mesmo durante o Campeonato Carioca em meio à neve. E quando o clube quis organizar um espaço para a torcida no Mundial, foi natural fazermos o meio de campo, o Fluminense apoiou e saiu essa coisa maravilhosa que você está vendo — completou.

Renato em alta com a torcida

Renato foi muito elogiado por conta da atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Marcelo Gonçalves / Fluminense, Divulgação

Durante a passagem pelo bar e pelas ruas próximas, a reportagem ouviu muitos elogios a Renato Portaluppi.

— O Fluminense jogou muito bem contra o Borussia. Poderia até ter vencido. O Renato Gaúcho está fazendo um bom trabalho, deu mais consistência ao time — avalia o professor de química Roberto Mafra, 58 anos.

Já o corretor de imóveis Mário Henrique Schiavon, 42 anos, viu um time bem treinado contra o Borussia Dortmund.

— Acho que o time surpreendeu até a própria torcida. A gente foi em peso ao estádio, o pessoal gostou do que viu, estamos bem animados — elogiou.