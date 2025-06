Torcida argentina invade Hard Rock Stadium, e Boca Juniors joga "em casa" contra o Benfica; veja fotos

Invasão Xeneize no Hard Rock embalou estreia do Boca. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Hard Rock Stadium, em Miami, virou a Bombonera. Na estreia do Boca Juniors diante do Benfica no Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (16), os argentinos jogaram "de local".

A presença dos Xeneizes, como são conhecidos os torcedores do clube, foi intensa nas cadeiras do estádio do Miami Dolphins.

A tendência dos cânticos — conhecidos por toda a América Latina — deve ser uma constante enquanto durar a participação do Boca na competição. O próximo jogo é contra o Bayern, líder do Grupo C, também em Miami, na sexta-feira (20).

