Torcedores do Palmeiras fazem grande festa e apoiam elenco antes de viagem para o Mundial

Torcedores do Palmeiras fizeram enorme festa para os jogadores do elenco na manhã deste domingo. A equipe irá viajar para os Estados Unidos nesta segunda-feira para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

O time de Abel Ferreira estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Porto-POR. O Grupo A do torneio também é composto por Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.