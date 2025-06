Torcedores do Fluminense provocam Inter no Mundial de Clubes: "Obrigado, Enner Valencia"

Roberto Mafra (E) lembrou gol perdido por Enner Valencia. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Com dois jogos seguidos na região de Nova York e Nova Jersey, o Fluminense é um dos clubes brasileiros com maior concentração de torcedores circulando pela ilha de Manhattan.

Nesta quarta-feira (18), alguns deles provocaram o Inter, que foi derrotado pelo Tricolor das Laranjeiras na semifinal da Libertadores 2023, competição que classificou os cariocas para a disputa do Mundial de Clubes.

— Obrigado, Enner Valencia, por permitir que eu esteja no Mundial — zoou o professor de química Roberto Mafra, 58 anos, se referindo a um gol desperdiçado pelo atacante equatoriano do Inter no confronto de 2023.

Renê em alta com os tricolores

Fabiano Fuzaro (E) elogiou Renê, hoje no Fluminense. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Já o administrador Fabiano Fuzaro, 44 anos, é carioca e torcedor do Fluminense, mas sua mãe e seu irmão são colorados e moram no Rio Grande do Sul.

— Eu sempre falo para eles que a gente tomou a vaga do Inter neste Mundial. Tomamos a vaga do time do meu Renê, que hoje é meu lateral e, graças a Deus está nos ajudando, e chutando agora para o lado certo (risos) — brincou, em alusão à falha cometida pelo então colorado Renê, hoje atleta do Fluminense, na mesma semifinal contra o time carioca em 2023.