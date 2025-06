Torcedores do Al Ahly "tomam" bandeira de palmeirenses antes de duelo no Mundial de Clubes; entenda

Imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores do Al Ahly com bandeira do Palmeiras. X / @barrabrava_net / Reprodução

O duelo entre Palmeiras e Al Ahly, válida pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, acontece apenas na próxima quinta-feira (19), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas a rivalidade entre os torcedores das duas equipes já começou a ganhar as ruas dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, circulam imagens de torcedores do Al Ahly exibindo uma bandeira palmeirense de cabeça para baixo — gesto que, no futebol, representa um "troféu de guerra", indicando que o item foi tomado de outro grupo.

A bandeira em questão pertence ao coletivo "Barmeiras", formado por palmeirenses residentes nos Estados Unidos. Segundo os próprios membros, o grupo não se caracteriza como torcida organizada.

Al Ahly

O Al Ahly, maior campeão do Egito e da África, já é presença constante no Mundial de Clubes. Com 12 títulos da Liga dos Campeões da África, o time do Cairo disputou o torneio internacional em dez ocasiões: 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

O retrospecto rendeu à equipe o apelido de "Real Madrid da África", dado o seu sucesso continental e a grandeza institucional. Além das conquistas internacionais, o Al Ahly soma 45 títulos do Campeonato Egípcio.

Reencontro no Mundial

Palmeiras e Al Ahly têm um histórico recente de confrontos no Mundial. As equipes se enfrentaram nas edições de 2021 e 2022, com uma vitória para cada lado.

Em 2021, o time egípcio venceu nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar. No ano seguinte, o Verdão deu o troco e avançou à final.

Onde assistir a Palmeiras x Al Ahly