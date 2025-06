Torcedor do Botafogo pede demissão para assistir ao jogo do time no Mundial: "O Botafogo é mais importante"

No estádio ou de longe, torcida do Botafogo faz de tudo para acompanhar o time. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Atlético de Madrid na última rodada da primeira fase do Mundial de Clubes, mas se classificou para as oitavas de final. O momento que o clube passa é único para alguns torcedores e faz com que eles tomem decisões arriscadas em prol do Fogão.

Segundo o ge.globo, o torcedor Gustavo Matos pediu demissão do emprego para acompanhar os jogos da equipe carioca. Fanático pelo time, o personal trainer, que mora em Teresina-PI, afirmou que o horário dos jogos do clube estavam colidindo com o seu trabalho.

Nesta segunda-feira (23), o torcedor quase não assistiu ao confronto diante do Atlético de Madrid. Ele conta que acordou com uma infecção na garganta e foi obrigado a se deslocar até a urgência de um hospital de Teresina.

— Eu amanheci muito ruim de saúde. Eu acabei indo na urgência hoje de manhã, estava com pus na garganta, tive que tomar uma benzetacil, e em questão de 40 minutos, dei uma leve melhorada e consegui estar aqui (na concentração da torcida botafoguense no Paiauí). E o Botafogo é isso, um sentimento que não tem explicação, a gente faz tudo pelo Botafogo — declarou o torcedor ao ge.globo.

Gustavo assistiu o último jogo da fase de grupos em uma concentração de uma torcida organizada do Botafogo no Piauí. Ele confirmou que pegou o atestado médico e pediu demissão do emprego para estar presente.

— Eu peguei o atestado médico e pedi demissão. Acabei de pedir demissão do trabalho. Eu sou instrutor de musculação (personal trainer), mas o trabalho estava na hora dos jogos, aí eu tive que largar, o Botafogo é mais importante — disse Gustavo Matos, que ainda completou: