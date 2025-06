Um dos gigantes do basquete mundial esteve em solo brasileiro nesta semana. Giannis Antetokounpo, astro do Milwaukee Bucks, da NBA , visitou o Rio de Janeiro e São Paulo , tendo uma programação agitada e bem "abrasileirada".

O grego chegou ao Rio no final de semana. Na segunda-feira (9), ele participou da inauguração de uma quadra de basquete no Rio. No evento, Antetokounmpo bateu bola com fãs e tentou uma enterrada, mas escorregou e levou um tombo, que viralizou nas redes sociais.