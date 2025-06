Time de Neymar perde no último minuto e é eliminado do Mundial da Kings League

Derrota foi sacramentada com um gol dobrado nos acréscimos.

O sonho do título mundial da Kings League terminou de forma dramática para a Furia . O time de Neymar Jr. e Cris Guedes sofreu uma virada no último nesta sexta-feira (13).

A equipe brasileira perdeu por 5 a 4 para o Porcinos , da Espanha. A derrota, com um gol dobrado nos acréscimos, eliminou a Furia da competição de futebol de 7 criada pelo ex-zagueiro Piqué.

Na outra semifinal, o Fluxo também caiu para os espanhóis do Los Troncos, por 6 a 5. A final, portanto, será um duelo espanhol neste sábado (14).

Eliminação dolorosa para time de Neymar

A Furia, invicta até então, abriu o placar logo no primeiro lance. Chegou ao intervalo com uma vantagem impressionante de 4 a 1. No entanto, o Porcinos, atual campeão, reagiu. Diminuiu a diferença para apenas um gol na segunda etapa.