Time brasileiro tentou contratar Neymar e Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes

Neymar e Cristiano Ronaldo ainda não têm futuro definido. Montagem sobre fotos de Raul Baretta e Miguel Riopa / Santos / Divulgação e AFP

Por mais que o Santos não dispute o Mundial de Clubes deste ano, Neymar recebeu convite para jogar o torneio. Em entrevista ao podcast "Setor Sul", o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt revelou que tentou fechar com o jogador e contou com a ajuda do técnico Renato Portaluppi.

Segundo o presidente, ele questionou Renato sobre a ideia e teve o aval do comandante.

Depois, o treinador conversou com Neymar, que disse que o clube teria de tratar com seu pai.

— Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. Sendo muito honesto, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha de trazer o Neymar. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos. Disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir — confirmou Mário Bittencourt.

Leia Mais Ancelotti define escalação da Seleção Brasileira com estreante e jovem entre os titulares

O presidente do Flu ainda garantiu que o jogador viria apenas para a disputa do Mundial de Clubes. A amizade entre as duas diretorias seria algo que poderia facilitar a negociação.

— Ele ficou de pensar, de conversar com o presidente do Santos. Saiu uma notícia que ele caminhando para estender o contrato com o Santos. Até por ele ser santista, ele sabe que a situação do clube está difícil nesse momento. Ontem, no final da tarde, mostrou tudo que eu já achava do Neymar. No facetime, ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar — lembrou Mário Bittencourt.

Cristiano Ronaldo

Outro craque procurado pelo Tricolor Carioca foi Cristiano Ronaldo, que pode estar de saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Mesmo assim, Bittencourt informou que não teve contato com o jogador, falando apenas com seu ex-empresário, Jorge Mendes, que admitiu que o craque não pensa em atuar no Brasil.

— Eu tenho uma relação com o Jorge Mendes, que foi empresário do Cristiano Ronaldo. Conversei com o empresário para avaliar essa possibilidade. Liguei para saber se existia alguma possibilidade de o Cristiano ter interesse em jogar o mundial pelo clube — disse Mário Bittencourt, que ainda concluiu: