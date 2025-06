Thunder x Pacers: datas, horários e onde assistir à final da NBA

Montagem com fotos de Jim Poorten / NBAE e Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A final da NBA será disputada entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers . As equipes se enfrentam em uma série que pode chegar a sete partidas e quem vencer quatro jogos primeiro será o campeão da temporada 2024/2025.

O primeiro confronto da final será na quinta-feira (5), em Oklahoma. Caso chegue a sete partidas, o jogo decisivo será no dia 22 de junho, com mando do Thunder, que teve campanha superior aos Pacers.