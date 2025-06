Thunder x Pacers: acompanhe a final da NBA em tempo real

Acompanhe Thunder x Pacers em tempo real

Relembre as derrotas de Thunder e Pacers em finais da NBA

Derrota de virada

Essa vitória, no entanto, foi a única alegria de OKC durante a série. No jogo seguinte, LeBron James liderou o Heat, que venceu por 100 a 96, com 32 pontos,. Mesmo com bom desempenho do trio Durant, Westbrook e Harden, com 32, 27 e 21 pontos, respectivamente, o Thunder perdeu a vantagem do mando de quadra.