Thunder vence Pacers e está a um jogo do título da NBA

Thunder venceu o quinto jogo em Oklahoma. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / Getty Images

O Oklahoma City Thunder está a uma vitória de ser campeão da NBA. No penúltimo jogo da decisão, disputado nesta segunda-feira (16), a equipe superou o Indiana Pacers por 120 a 109, no Paycom Center, em Oklahoma. O grande destaque da noite foi Jalen Williams, que teve uma atuação memorável com 40 pontos, liderando a ofensiva do Thunder. Ao seu lado, o MVP da temporada, Shai Gilgeous-Alexander, demonstrou mais uma vez sua versatilidade ao registrar um duplo-duplo com 31 pontos e 10 assistências, mostrando por que é o motor da equipe.

Pelo lado do Pacers, Pascal Siakam foi o destaque com 28 pontos, tentando manter as esperanças dos visitantes.

No entanto, a equipe de Indiana sentiu a ausência de seu astro, Tyrese Haliburton, que, apesar de ter retornado ao jogo, atuou visivelmente limitado após uma lesão sofrida no primeiro quarto, contribuindo com apenas quatro pontos.





O jogo

Desde o apito inicial, o Thunder impôs seu ritmo, impulsionado pelo apoio apaixonado de sua torcida. A equipe abriu uma vantagem confortável no primeiro quarto, fechando-o em 32 a 22. Para piorar a situação do Pacers, Haliburton precisou deixar a quadra com dores, retornando apenas na etapa seguinte. O Thunder manteve a intensidade no segundo período, ampliando a liderança para 59 a 45 ao final do primeiro tempo.

No terceiro quarto, Siakam tentou orquestrar uma reação heroica para o Indiana. O camisa 43 do Pacers diminuiu a diferença para 61 a 50 em apenas dois minutos, trazendo um sopro de esperança para os visitantes. No entanto, o Thunder conseguiu conter o ímpeto e encerrou o quarto com uma vantagem de 87 a 79.

Na reta final, Shai Gilgeous-Alexander assumiu o controle da partida, justificando seu prêmio de MVP. Com jogadas decisivas e controle de bola, ele conduziu o Thunder à vitória, selando o placar em 120 a 109.