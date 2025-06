Thunder vence o Pacers e conquista o título da NBA pela primeira vez

A NBA tem um novo campeão. O Oklahoma City Thunder venceu, neste domingo (22), o jogo 7 da decisão contra o Indiana Pacers, e conquistou o primeiro título da franquia, que entrou na liga em 2008.

A partida ficou marcada pela grave lesão de Tyrese Haliburton, que teve de deixar a quadra e não conseguiu ajudar sua equipe. Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque da vitória por 103 a 91, marcando 29 pontos, e sendo eleito o MVP das finais. Há 25 anos um jogador não vencia o prêmio na temporada regular e na decisão.

Para a NBA, o Thunder tem dois títulos, pois a franquia entrou no lugar do Seattle Supersonics, que venceu a taça em 1979. Mas OKC não considera essa conquista na sua história.

Lesão de Haliburton no primeiro tempo

O início do jogo foi intenso, como era esperado. Shai liderou OKC, com 10 pontos, enquanto o restante do time jogou num ritmo mais lento. Do lado dos Pacers, Haliburton se destacou com três bolas do perímetro.

No entanto, em um ataque de Indiana, o armador escorregou e ficou no chão chorando. A preocupação tomou conta do ginásio, já que se sabia que ele não voltaria mais para a quadra. Após alguns minutos, foi confirmada a lesão no tendão de Aquiles.

Após a saída de Haliburton, Indiana demorou a se reencontrar, mas contou com um time do Thunder cometendo erros nos arremessos. No fim do primeiro quarto, a vantagem de OKC foi de apenas três pontos.

Nos 12 minutos seguintes, os Pacers conseguiram se organizar mais e jogaram mais coletivamente, com o banco ajudando com 14 pontos. O Thunder errou muito e viu Gilgeous-Alexander ser bem anulado pela defesa adversária.

O equilíbrio reinou no segundo quarto, mas Indiana foi para o intervalo em vantagem, Andrew Nembhard acertou uma bola do perímetro na reta final e colocou os Pacers na liderança: 48 a 47.

OKC domina o segundo tempo

O Thunder voltou mais ligado para o terceiro quarto, aproveitando melhor os arremessos e defendendo melhor. A consequência disso para os Pacers foi o alto número de erros. O único jogador que mantinha Indiana próximo era T.J. McConnell, que fazia de tudo.

Porém, não foi o suficiente. Jalen Williams e Cason Wallace foram bem e fizeram a diferença para OKC abrir dois dígitos de vantagem no final do quarto.

Nos 12 minutos finais, o Thunder entrou com 13 pontos de vantagem. Ao longo do último quarto, o placar só aumentava para o time mandante. A cada bola que não caia de Indiana, Oklahoma City convertia e levantava a arquibancada do Paycom Center.