Thiago Silva, Lautaro Martínez e Mastantuono: os craques para ficar de olho no quarto dia do Mundial de Clubes

Lautaro foi o artilheiro da Inter na temporada 2024/2025. MARCO BERTORELLO / AFP

O quarto dia de Mundial de Clubes nos Estados Unidos terá quatro partidas, com apenas um brasileiro entrando em campo.

O Fluminense fará sua estreia na competição, a partir das 13h (horário de Brasília), contra o Borussia Dortmund. Esse será o primeiro jogo do dia.

Outro sul-americano também jogará na terça. O River Plate enfrenta o Urawa Reds Diamonds, às 16h. Na sequência, Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns duelam pela primeira rodada do grupo F.

Fechando o quarto dia de disputas, Monterrey e Inter de Milão jogam às 22h no Rose Bowl, em Los Angeles.

Pensando nisso, Zero Hora separou três craques para ficar de olho no quarto dia do Mundial de Clubes, nesta terça-feira. Veja abaixo.

Thiago Silva (Fluminense)

Zagueiro é uma das lideranças do Flu. MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

O zagueiro irá para a sua primeira grande competição com o time carioca. Com vasta experiência na Europa, pode ser uma das principais armas do Flu para enfrentar as equipes do continente europeu, caso do Borussia Dortmund.

É o capitão do time de Renato Portaluppi e uma das lideranças técnicas do Tricolor. Na temporada, tem 16 partidas e um gol marcado.

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Camisa 10 do time italiano, o argentino vem de boas temporadas com a camisa dos neurazzuri. Marcou nove gols na campanha do vice-campeonato da Inter na Champions League.

Com a Argentina, Lautaro fez parte dos títulos da Copa do Mundo de 2022 e das duas últimas Copas Américas. É um centroavante com mobilidade e com faro de gol.

Mastantuono (River Plate)

Argentino é uma das promessas da América do Sul. JUAN MABROMATA / AFP

Pode ser curioso que um menino de 17 anos com 60 jogos esteja em uma lista de craques. No entanto, o meia canhoto do River já é considerado assim na Argentina e também no mundo.

Na última semana, o Real Madrid pagou 45 milhões de euros (R$ 289 milhões) ao time argentino para ter o jovem.