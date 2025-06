Tenistas gaúchos são eliminados em torneios na Europa

Dois tenistas gaúchos entraram em quadra nesta quinta-feira (12) e foram eliminados em torneios do circuito mundial.

No ATP 250 de Stuttgart , na Alemanha, disputado em quadra de grama, Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo foram derrotados pelo mexicano Santiago González e o estadunidense Austin Krajicek , que marcaram 7/5 e 6/4, em 1h13min de partida.

Atuais campeões do torneio, os brasileiros não defenderão os pontos da temporada passada e sofrerão queda na classificação mundial.

Rafael Matos está saindo do 37º para o 40º lugar, mas segue como o número 1 do país. Já Marcelo Melo perderá seis posições e cairá para o 57º posto, sendo agora o quarto melhor brasileiro no ranking da ATP.