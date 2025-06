Tenistas brasileiros disputam finais na Europa e na África

Saraiva luta pelo primeiro título da carreira. João Pires / Instituto Sports/Divulgação

Além dos principais torneios do circuito da ATP, o tênis segue com as competições para jogadores que buscam somar pontos e ingressar nas chaves dos grandes eventos do circuito. E, neste sábado (21), dois brasileiros garantiram vaga em finais de competições organizadas pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e que valem para o ranking mundial.

Em Monastir, cidade da costa oriental da Tunísia, o brasiliense Paulo Saraiva disputará a decisão de outro torneio da série M15.

Com um título de duplas, no Challenger de Brazzaville, na República do Congo, em fevereiro deste ano, o tenista que irá completar 25 anos na segunda-feira (23) disputará sua primeira final de simples como profissional.

Número 724 do ranking da ATP, Paulo Saraiva derrotou o britânico Hugo Coquelin (1.246º), na semifinal, por duplo 6/0, em apenas 65 minutos.

O adversário do brasileiro na decisão será o italiano Filippo Moroni, quarto cabeça de chave e 697º do ranking, que eliminou o francês Yanis Ghazouani (990º) por 6/4 e 6/3.

Final na Transilvânia

Schiessl busca terceiro título. ©Joao Pires / Instituto Sports/Divulgação

Em Cluj-Napoca, cidade no noroeste da Transilvânia, na Romênia, o paranaense João Schiessl, de 20 anos e 687º do mundo, venceu o local Radu Mihai Papoe (629º) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h43min de partida e vai disputar o título do torneio da categoria M15.

Com dois títulos no currículo, Schiessl vai encarar outro romeno, Stefan Andreescu (602º), que eliminou o russo Kirill Kvatsev (573º) por 2 a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/2.

Os torneios M15