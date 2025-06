Tenista brasileiro João Schiessl é campeão na Romênia

O brasileiro João Schiessl , de 20 anos e 687º do ranking mundial da ATP , conquistou neste domingo (22), o título do Troféu Fundação Tiriac , torneio da categoria M15 organizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

Paulo Saraiva é vice na Tunísia

Os torneios M15

Os torneios M15 da ITF oferecem aos campeões 15 pontos no ranking da ATP e uma premiação de US$ 2.160 (R$ 11,9 mil). Os vices ficam com 8 pontos e US$ 1.272 (R$ 7 mil).