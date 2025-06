Técnico do Chelsea critica protocolo climático dos EUA no Mundial de Clubes: "É uma piada"

Após vencer o Benfica por 4 a 1 , neste sábado (28), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca , disparou contra o protocolo meteorológico norte-americano , que fez a partida ser paralisada por 1h53min, em virtude de raios nas imediações do Estádio Bank of América, em Charlotte.

— Por favor, não me entendam mal. É uma competição fantástica. Mas algo está acontecendo. Seis ou sete jogos já foram suspensos. Não é normal. Quantos jogos são suspensos em uma Copa? Zero. Provavelmente também em competições europeias. Aqui, estamos há duas semanas e já suspenderam seis partidas. Isso, para mim, é um problema. É uma piada — disparou o treinador.

O protocolo adotado não é uma lei federal, mas sim uma recomendação dos órgãos meteorológicos adotados em todas as competições esportivas no país.

Filipe Luís: "Nunca vivi algo parecido"

— Nunca vivi algo parecido. Tivemos que parar o aquecimento, depois parar o jogo, e de novo no segundo tempo. Mas é o protocolo deles, temos que respeitar. A segurança vem em primeiro lugar — disse o técnico do Flamengo, Filipe Luís.

Vincent Kompany: "É estranho"

A partir do desabafo do técnico do Chelsea, a dúvida que fica é se o protocolo americano, não sendo uma lei federal e sim uma recomendação, será adotado nos jogos da Copa do Mundo 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.