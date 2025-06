Técnico do Al Ahly exalta Palmeiras antes de confronto no Mundial de Clubes: "Um dos melhores do campeonato"

José Riveiro, técnico do Al Ahly, elogiou o Palmeiras.

Às vésperas do duelo decisivo entre Palmeiras e Al Ahly pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa , o técnico espanhol José Riveiro, recém-contratado pelo time egípcio, rasgou elogios aos brasileiros .

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18), o treinador afirmou que o time de Abel Ferreira é "um dos melhores do campeonato" , destacando a solidez da equipe e o entrosamento entre os jogadores.

— Precisamos lutar o máximo possível para ter um bom resultado contra o Palmeiras. Acho que é um dos melhores times do campeonato em termos de estabilidade , situação atual — disse.

Riveiro assumiu o Al Ahly recentemente, substituindo Marcel Koller, demitido após a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da África. A sua estreia ocorreu, justamente, na partida de abertura do Mundial , em empate sem gols com o Inter Miami.

Respeito à longevidade

A diferença de tempo de trabalho entre os dois treinadores foi um ponto destacado pelo espanhol. Enquanto ele chega com poucos dias no cargo, Abel Ferreira completa mais de cinco anos à frente do Palmeiras, período em que acumula 10 títulos.