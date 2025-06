Técnico de time brasileiro formou craques que disputam o Mundial de Clubes, incluindo trio do PSG; veja quem são

Renato Paiva trabalhou 16 anos no Benfica, onde ajudou a formar uma das melhores gerações portuguesas. Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

À frente do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o técnico Renato Paiva carrega um histórico curioso fora das quatro linhas: ajudou a formar ou impulsionar a carreira de pelo menos nove atletas que disputam a primeira edição do torneio.

Foram 16 anos de trabalho nas categorias de base do Benfica, onde treinou talentos que hoje vestem as camisas de gigantes como PSG, Manchester City e Al-Hilal.

Além disso, durante o comando do Independiente del Valle, no Equador, contribuiu diretamente para a evolução de um dos principais defensores da equipe francesa.

— Se me fizerem algum gol vão levar uma bofetada, cada um, que é o Gonçalo Ramos e o João Neves no Paris Saint-Germain. E vão jogar do outro lado do campo, não é? Vai ter essa curiosidade. Já falamos, já falei com o Gonçalo sobre isso — brincou Paiva, em entrevista ao site da Fifa.

Trio do PSG foi treinado por Paiva

Um dos reencontros de Paiva no Mundial aconteceu diante do PSG, superado pelo Botafogo na fase de grupos, por 1 a 0.

O time francês, que também se classificou às oitavas, conta com três jogadores que passaram pelas mãos do treinador alvinegro: os portugueses Gonçalo Ramos e João Neves, formados no Benfica, e o equatoriano Willian Pacho.

Pacho, zagueiro de 23 anos, já havia estreado como profissional quando Paiva assumiu o Independiente del Valle, em 2021.

No entanto, foi sob seu comando que o defensor ganhou sequência e ajudou o clube a conquistar o primeiro título do Campeonato Equatoriano.

— Passada uma semana de treinos, vimos logo que era um zagueiro que tinha todas as condições de não só jogar ali, mas de ser top mundial. Quase 2 metros, canhoto, velocidade absurda, só precisava ser mais agressivo. E foi ganhando isso. É um menino inteligente, com dificuldade inerentes de vida que tinha e foi à procura do seu sonho, que era ser jogador e melhorar as condições de vida de sua família. — relembrou o técnico.

Benfica tem dois convocados formados por Paiva

Além de Ramos e Neves, o Benfica levou ao Mundial outros dois nomes formados por Renato Paiva: Renato Sanches e Tiago Gouveia.

O treinador comandou praticamente todas as etapas da formação desses atletas, passando pelos escalões sub-14, sub-16, sub-19 e, por fim, o time B dos encarnados.

Outro defensor formado no Benfica, Tomás Araújo, também é considerado uma "cria" de Paiva, mas ficou fora da competição por conta de uma lesão.

Manchester City tem três "ex-alunos"

Outra equipe que está nas oitavas e um dos principais candidatos ao título, o Manchester City também conta com atletas que cruzaram o caminho do treinador do Botafogo. Rubén Dias e Bernardo Silva foram treinados por Paiva durante a formação no Benfica.

Já o goleiro brasileiro Ederson, embora tenha chegado com destaque ao clube em 2009, também passou por equipes comandadas por ele.

João Cancelo fecha a lista

Fechando a relação, o lateral João Cancelo, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, também foi formado no Benfica e teve contato direto com Paiva antes de subir ao profissional. Hoje, é um dos principais nomes da equipe árabe.

Quem são os jogadores de Renato Paiva que atuam no Mundial