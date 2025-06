Técnico da Polônia pede demissão após entrar em atrito com Lewandowski

O técnico da seleção polonesa, Michal Probierz, pediu demissão nesta quinta-feira após entrar em atrito com o principal jogador do time, Robert Lewandowski. O atacante do Barcelona havia afirmado que não defenderia mais a sua seleção enquanto Probierz fosse o treinador do time.

"Cheguei à conclusão de que, dada a situação atual, a melhor decisão para o bem da seleção nacional é minha renúncia ao cargo de técnico", afirmou o treinador, em comunicado publicado pela Federação Polonesa de Futebol.

A crise entre técnico e jogador aconteceu após decisão de Probierz de destituir Lewandowski do posto de capitão da equipe na véspera da partida contra a Finlândia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, no início desta semana. Ele nomeou o meio-campista Piotr Zielinski, da Inter de Milão, como o novo capitão.

O atacante disse ter ficado surpreso com a decisão e com a forma como foi informado sobre a perda da braçadeira, em uma ligação por telefone, quando já estava em casa. "Não sou capitão há um ou dois anos. Uso a braçadeira há 11 anos e estou na seleção há 17. Senti que essas questões deveriam ser tratadas de forma diferente", afirmou.

Insatisfeito com a decisão, Lewandowski afirmou que não jogaria mais pela seleção enquanto Probierz continuasse como técnico. "O técnico traiu minha confiança. No entanto, quero enfatizar: não é que eu esteja repentinamente ofendido pela seleção. Ao longo dos anos, sempre dei tudo pela seleção", declarou. "Não se trata nem da decisão sobre a braçadeira, mas de como ela me foi comunicada."

Sem o veterano, a Polônia sofreu uma dura derrota por 2 a 1 para a Finlândia, colocando em risco suas chances de classificação. Antes, o atacante de 36 anos desistira de disputar o amistoso com a Moldávia, na sexta-feira, alegando cansaço após a longa temporada com o Barcelona.

Lewandowski detém alguns dos principais recordes da seleção polonesa. Ele é o jogador com o maior número de partidas pela equipe na história, com 158 jogos. E é o artilheiro do time, com 85 gols.

Probierz, por sua vez, vinha comandando o time polonês desde setembro de 2023 após a decepcionante passagem do português Fernando Santos pela equipe. O treinador polonês liderou a seleção na conquista da classificação para a Eurocopa do ano passado. Mas, desde então, tem enfrentado dificuldades com a equipe.