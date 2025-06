Tcheca Markéta Vondroušová supera lesões e conquista o WTA 500 de Berlim

Vondroušová e o troféu de campeã em Berlim. TOBIAS SCHWARZ / AFP

Em uma semana perfeita, a tcheca Markéta Vondroušová conquistou neste domingo (22) o título do WTA 500 de Berlim, na Alemanha. A competição disputada na grama serve com preparação para Wimbledon, torneio que começa no dia 30 de junho.

Na decisão, a tenista que completará 26 anos no próximo sábado (28), venceu a chinesa Wang Xinyu, 49ª do ranking, por 2 a 1, parciais de 7/6 (12/10), 4/6 e 6/2 em 2h16min de partida.

Campeã do Grand Slam britânico em 2023, vice-campeã de Roland Garros em 2019 e vice-campeã olímpica em Tóquio em 2021, Vondroušová chegou a ser a número 6 do mundo em 1º de julho de 2024, mas perdeu a segunda metade daquela temporada e grande parte da primeira metade de 2025 devido a uma lesão no ombro esquerdo, que a fez cair para a 164ª posição do ranking da WTA.

Com a campanha em Berlim, torneio no qual entrou pelo critério do ranking protegido, que é adotado para casos como o que ela enfrentou pelas lesões, a tcheca irá dar um salto de 91 colocações e chegar ao 73º lugar.

Na Alemanha, ela derrotou as top 20 Madison Keys e Diana Shnaider, nas duas primeiras rodadas, a reedição da final de Wimbledon de 2023 contra a tunisiana Ons Jabeur nas quartas, e a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na semifinal.

Este foi o terceiro título de Markéta Vondroušová em sete finais disputadas e o primeiro desde a conquista em Wimbledon em 2023.

Surpresa na duplas

A chave de duplas também foi definida neste domingo e as atuais campeãs olímpicas e líderes do ranking, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini foram derrotadas pela parceria da eslovaca Tereza Mihalíková e da britânica Olivia Nicholls, que venceram por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 10-6, em 1h26min de jogo.