Taylor Fritz vence Zverev e é campeão em Stuttgart

Fritz irá entrar no top 5 pela primeira vez.

O estadunidense Taylor Fritz derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 a 1, parciais de 6/3 e 7/6 (7/0), em uma hora e 25 minutos de partida disputada neste domingo (15) e conquistou o título do ATP 250 de Stuttgart, frustrando a torcida que esperava pela conquista do número 3 do ranking.