Taylor Fritz é tetracampeão em Eastbourne

Taylor Fritz se tornou neste sábado (28) o maior campeão do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Número 5 do mundo, ele venceu a decisão diante do compatriota Jenson Brooksby por 2 a 0 (7/5 e 6/1) e conquistou o quarto título do torneio, repetindo as vitórias de 2019, 2022 e 2024.